Данілов не бачить причин для Путіна закрити війну

25 октября 2021, 15:30

Глава РНБО Олексій Данілов вважає, що конфлікт на Донбасі може закінчити тільки президент РФ Володимир Путін, але у нього немає для цього причин. Таку заяву він зробив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Насправді, ключ від цього всього лежить у Москві. І якщо Путін не прийме рішення про те, що війну треба закінчувати, то ви можете все, що завгодно, писати і робити", - вважає Данілов.

Він додав, що сам поки не бачить аргументів, чому він це повинен робити. "Тому що це велика гра з дестабілізації ситуації не тільки на території України. Насправді його цікавлять більші території", - вважає секретар РНБО.

Данілов упевнений, що Путіна цікавить Європа, "йому дуже не подобається те, як вони себе ведуть". "Він вважає, що має показати Європі, як це "правильно "має відбуватися", - зазначив глава РНБО.

"Причому поведінка росіян в самій Європі - всі ці отруєння людей і так далі - це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей", - додав Данілов.

Також він зазначив бажання президента України Володимира Зеленського закінчити війну. "Але вона повинна закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність", - зазначив Данілов.