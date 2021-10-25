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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 октября 2021, 10:30

У Криму новий максимум COVID-заражень за добу

У Криму зафіксовано максимум заражень коронавірусом з початку пандемії - 655 випадків за добу. Про це пише ТАСС з посиланням на "т. в. о. міністра охорони здоров'я" півострова Костянтина Скорупського.

"За останню добу в Криму зареєстровано 655 випадків зараження коронавірусом", - повідомив він.

Напередодні в регіоні також був зареєстрований максимальний добовий приріст - 649 COVID-випадків.

З початку пандемії на півострові інфікувалися понад 92 тисячі осіб. Вірус забрав життя близько 2,9 тисяч осіб.

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