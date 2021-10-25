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25 октября 2021
Ефір із Сергієм Гайдаєм перенесено з технічних причин.
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Понедельник, 25 октября 2021
15:30
Данілов не бачить причин для Путіна закрити війну
14:30
НБУ різко наростив купівлю дешевого долара
14:00
ЗМІ дізналися про газову угоду України і Молдови
13:30
В Україні за тиждень 1,5 мільйона COVID-щеплень
13:00
Окупованими територіями активно шириться друга хвиля Ковід-19
12:30
В Сєвєродонецькій галереї мистецтв відкрилася виставка випускників Харківської академії дизайну
12:00
Пожежонебезпечність по-сєвєродонецькі: комунальники ігнорують опале листя
11:30
Ковідні нововведення у пасажирських перевезеннях
11:00
На Луганщині навчають партесному співу
10:30
У Криму новий максимум COVID-заражень за добу
10:00
В Україні майже 15 тисяч нових випадків COVID
09:30
На Херсонщині буде розгорнуто мобільний COVID-госпіталь
09:00
Данілов: Президента треба обирати в парламенті
Воскресенье, 24 октября 2021
16:00
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини
15:00
США віднесли росіян до "безпритульних національностей"
14:00
У Криму новий антирекорд приросту COVID
13:00
МЗС очікує приєднання ООН до Кримської платформи
12:00
У РФ зробили заяву щодо зближення Києва і НАТО
11:00
У ФРН зафіксовано рекордне зростання COVID-19
10:00
Четверть переболевших COVID получают умственные расстройства - ученые
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 октября 2021, 11:30
Ковідні нововведення у пасажирських перевезеннях
Подробиці в сюжеті
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