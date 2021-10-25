Повністю COVID-вакциновані вже 7 млн українців

26 октября 2021, 09:00

В Україні понад 7 мільйонів людей отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє МОЗ у вівторок, 26 жовтня.

"Понад 7 млн ​​українців отримали 2 дози вакцини від Covid-19! Загалом проведено понад 16 млн щеплень!", - сказано в повідомленні.

Напередодні щеплення зробили 254 920 осіб: першу дозу вакцини отримали 185 786 осіб, другу дозу - 69 134 особи.

Усього з початку кампанії вакцинації зроблено 16210280 щеплень, вакциновано 9151480 осіб. Першу дозу вакцини отримали 9 151 478 осіб, повністю імунізовано – 7 058 802 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Як наголосили в МОЗ, 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня - невакциновані.