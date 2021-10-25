НКРЕКУ відреагувала на плани облгазів підвищити ціни

26 октября 2021, 13:00

Нацкомісія, яка регулює сфери тарифів та енергетики, спростувала інформацію ЗМІ про те, що українські облгази планують підвищити тарифи на доставку газу. Про це повідомляється на сайті НКРЕКУ у вівторок, 26 жовтня.

"Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, що тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності. Згідно з чинним законодавством тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКУ щорічно, як правило, у грудні попереднього року. Отже, жодних рішень про затвердження таких тарифів наступного року не приймалося", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що навіть гіпотетичне коригування тарифів на доставку газу на 2022 рік у середньому по Україні не повинно перевищувати меж інфляційних процесів.

"Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані. У проектах розрахунків, що публікуються операторами газорозподільних мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах у жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ Кіровоградгаз) до 443% (АТ Луганськгаз). Оператори пояснюють такі проекти розрахунків переважно різким зростанням ринкової ціни на природний газ", - повідомляють у НКРЕКУ.

Регулятор запевнив, що ретельно перевірить плани облгазів.

"Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, що значно нижчі, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільних мереж (облгазів)", - зазначили там.