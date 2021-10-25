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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
26 октября 2021, 16:00

У РФ стався вибух газу та пожежа у житловому будинку

У російському Балтійську Калінінградської області сьогодні, 26 жовтня, стався вибух газоповітряної суміші в житловому будинку, внаслідок чого почалася пожежа. Про це повідомляє ТАСС.

"Імовірно, вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням на площі 50 м. кв. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи", - повідомили у МНС РФ.

Повідомляється, що постраждала одна людина, у будинку вибиті вікна. Попередньо встановлено, що у багатоповерховому будинку вибухнув балон із газом.

Телеграм-канали повідомляють, що вибух стався у квартирі на першому поверсі. Мешканці другого поверху були змушені викидати дітей із вікон, щоб врятувати їм життя. Внизу їх ловили люди, які приспіли на допомогу.

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