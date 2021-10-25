В Україні понад 700 COVID-смертей за день

26 октября 2021, 09:30

В Україні за день підтвердили 19 120 нових випадків коронавірусу – всього в країні їх уже 2 803 159. Про це повідомляє МОЗ у вівторок, 26 жовтня.

При цьому одужали вже 2 390 112 осіб (напередодні – 9 738), а померли 64 936 українців (напередодні – 734). У лікарні за день потрапили 2939 осіб з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.

Випадків в областях/імунізовано (2 дози):