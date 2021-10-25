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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 октября 2021, 09:30

В Україні понад 700 COVID-смертей за день

В Україні за день підтвердили 19 120 нових випадків коронавірусу – всього в країні їх уже 2 803 159. Про це повідомляє МОЗ у вівторок, 26 жовтня.

При цьому одужали вже 2 390 112 осіб (напередодні – 9 738), а померли 64 936 українців (напередодні – 734). У лікарні за день потрапили 2939 осіб з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.

Випадків в областях/імунізовано (2 дози):

  • Київ – 1135/6834
  • Вінницька – 394/2456
  • Волинська – 555/1579
  • Дніпропетровська – 1760/6688
  • Донецька – 1015/2799
  • Житомирська – 286/1970
  • Закарпатська – 255/1645
  • Запорізька – 1335/3309
  • Івано-Франківська – 298/2189
  • Київська – 787/2934
  • Кіровоградська – 40/1475
  • Луганська – 550/1449
  • Львівська – 1104/4534
  • Миколаївська – 508/2334
  • Одеська – 1605/4839
  • Полтавська – 889/2974
  • Рівненська – 738/1947
  • Сумська – 669/2230
  • Тернопільська – 413/1335
  • Харківська – 1255/5135
  • Херсонська – 1222/1773
  • Хмельницька – 415/1842
  • Черкаська – 878/2031
  • Чернівецька – 689/1317
  • Чернігівська – 325/1516
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