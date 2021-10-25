В Україні понад 700 COVID-смертей за день

В Україні за день підтвердили 19 120 нових випадків коронавірусу – всього в країні їх уже 2 803 159. Про це повідомляє МОЗ у вівторок, 26 жовтня.
При цьому одужали вже 2 390 112 осіб (напередодні – 9 738), а померли 64 936 українців (напередодні – 734). У лікарні за день потрапили 2939 осіб з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.
Випадків в областях/імунізовано (2 дози):
- Київ – 1135/6834
- Вінницька – 394/2456
- Волинська – 555/1579
- Дніпропетровська – 1760/6688
- Донецька – 1015/2799
- Житомирська – 286/1970
- Закарпатська – 255/1645
- Запорізька – 1335/3309
- Івано-Франківська – 298/2189
- Київська – 787/2934
- Кіровоградська – 40/1475
- Луганська – 550/1449
- Львівська – 1104/4534
- Миколаївська – 508/2334
- Одеська – 1605/4839
- Полтавська – 889/2974
- Рівненська – 738/1947
- Сумська – 669/2230
- Тернопільська – 413/1335
- Харківська – 1255/5135
- Херсонська – 1222/1773
- Хмельницька – 415/1842
- Черкаська – 878/2031
- Чернівецька – 689/1317
- Чернігівська – 325/1516