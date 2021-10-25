Доба в ООС: чотири порушення, у ЗСУ двоє поранених

26 октября 2021, 10:00

За добу, 25 жовтня, на Донбасі сепаратисти чотири рази порушили режим припинення вогню - поранено двох українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у вівторок, 26 жовтня.

Однин раз сепаратисти використовували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 сепаратисти здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника, ймовірно, Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення, а ще один зазнав поранення внаслідок підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Бійці перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.

З початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного сепаратисти вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.