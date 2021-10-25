Ляшко розповів, коли в Україні введуть локдаун

26 октября 2021, 10:30

Уже найближчими днями буде ухвалено рішення про перехід ще п'яти областей до "червоної" зони. Про це у понеділок, 25 жовтня, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Міністр зазначив, що до секретаріату Кабміну відомство подало подання щодо переведення ще п'яти областей на "червоний" рівень епіднебезпеки.

Ляшко уточнив, що запровадити жорсткі обмеження можуть, зокрема, у Львівській, Житомирській, Луганській областях.

"Буде завтра чи післязавтра скликано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та прийнято таке рішення", - розповів він.

За його словами, таким чином вже 13 областей будуть у "червоній" зоні.

Ляшко нагадав, що локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять до "червоного" рівня епіднебезпеки.

При цьому він зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб цього не сталося.