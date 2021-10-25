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25 октября 2021
Ефір із Сергієм Гайдаєм перенесено з технічних причин.
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Вторник, 26 октября 2021
16:00
У РФ стався вибух газу та пожежа у житловому будинку
15:00
Сепаратисти всю ніч обстрілювали Гранітне
14:00
Зеленський про скіфське золото: Довгоочікувана перемога
13:30
Вчені створили "антикоронавірусний" світильник
13:00
НКРЕКУ відреагувала на плани облгазів підвищити ціни
12:30
У Росії рекордна смертність від коронавірусу
12:00
Поліція веде контроль дотримання перевізниками вимог адаптивного карантину
11:30
Покинутий сам на сам із дірявою трубою сєвєродонецький пенсіонер чекає на милість комунальників
11:00
В Україні почнуть виробляти набої
10:30
Ляшко розповів, коли в Україні введуть локдаун
10:00
Доба в ООС: чотири порушення, у ЗСУ двоє поранених
09:30
В Україні понад 700 COVID-смертей за день
09:00
Повністю COVID-вакциновані вже 7 млн українців
Понедельник, 25 октября 2021
15:30
Данілов не бачить причин для Путіна закрити війну
14:30
НБУ різко наростив купівлю дешевого долара
14:00
ЗМІ дізналися про газову угоду України і Молдови
13:30
В Україні за тиждень 1,5 мільйона COVID-щеплень
13:00
Окупованими територіями активно шириться друга хвиля Ковід-19
12:30
В Сєвєродонецькій галереї мистецтв відкрилася виставка випускників Харківської академії дизайну
12:00
Пожежонебезпечність по-сєвєродонецькі: комунальники ігнорують опале листя
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 октября 2021, 12:00
Поліція веде контроль дотримання перевізниками вимог адаптивного карантину
Подробиці в сюжеті.
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