Трьох СБУшників підозрюють у викраденні та тортурах іноземця

27 октября 2021, 11:00

Держбюро розслідувань підозрює двох співробітників центрального апарату СБУ та одного працівника територіального підрозділу СБУ у викраденні іноземця. Про це повідомляє ДБР у середу, 27 жовтня.

У жовтні 2020 року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього $200 тисяч. Чоловіка розшукували правоохоронні органи Росії за скоєння злочину на території РФ.

При цьому, щоб іноземець віддав гроші, СБУшники били його і залякували. Вони також незаконно проникли у житло потерпілого, звідки викрали та привласнили його особисте майно.

У свою чергу, затриманий не мав необхідної суми і домовився розрахуватися з правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквіваленті склало 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи про час та обставини затримання іноземця та передали його органам Нацполіції.

Після інциденту в серпні 2021 року співробітників СБУ усунули з посад та застосували до них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Одного з них пізніше відправили під варту, оскільки він систематично порушував правила домашнього арешту.

Наразі всі співробітники СБУ повідомлені про підозру за статтями про насильницьке зникнення, крадіжку, поєднану з проникненням у житло, пограбування, вимагання та перевищення влади працівником правоохоронного органу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.