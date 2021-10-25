У Росії зафіксовано новий рекорд смертей від коронавірусу

27 октября 2021, 14:00

У Росії кількість смертей через коронавірус за добу зросла на 1123 проти 1106 днем ​​раніше, це новий максимум з початку пандемії, - повідомляє ТАСС.

Зазначається, що всього з початку пандемії померло 233 898 пацієнтів. Умовна летальність захворювання залишилася лише на рівні 2,8%.

За добу було зареєстровано 74 смерті у Санкт-Петербурзі, 42 – у Краснодарському краї, 41 – у Московській області, 36 – у Республіці Башкортостан, 33 – у Ставропольському краї.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросло за добу на 36 582. Загальна кількість заражених збільшилася до 8 352 601. Зокрема, за добу було виявлено 2 913 випадків у Санкт-Петербурзі, 2 670 - у Московській області, 1 29 області, 783 – у Нижньогородській області, 754 – у Воронезькій області, 674 – у Свердловській області.