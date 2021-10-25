Молдова купила газ у Нідерландів

27 октября 2021, 15:00

Молдова підписала контракт із нідерландською компанією Vitol на пробну закупівлю мільйона кубометрів газу. Про це заявили в агенції публічної власності при молдавському уряді, повідомляє DW у середу, 27 жовтня.

"Один із трьох найбільших постачальників нафтопродуктів у світі, нідерландська компанія Vitol, виграла оголошений Energocom тендер із закупівлі одного мільйона кубометрів природного газу", - сказано у повідомленні.

Тепер компанія має доставити газ до Молдови 27 жовтня, проте ціна газу не розголошується.