Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
27 октября 2021, 15:00

Молдова купила газ у Нідерландів

Молдова підписала контракт із нідерландською компанією Vitol на пробну закупівлю мільйона кубометрів газу. Про це заявили в агенції публічної власності при молдавському уряді, повідомляє DW у середу, 27 жовтня.

"Один із трьох найбільших постачальників нафтопродуктів у світі, нідерландська компанія Vitol, виграла оголошений Energocom тендер із закупівлі одного мільйона кубометрів природного газу", - сказано у повідомленні.

Тепер компанія має доставити газ до Молдови 27 жовтня, проте ціна газу не розголошується.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: