Гастролі російських артистів в Україні: Зеленський відповів на петицію

27 октября 2021, 16:00

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію №22/123500-еп про заборону концертів артистів із Росії. Він доручив опрацювати пропозиції петиції прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретареві Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову.

Глава держави доручив проаналізувати дотримання закону Про гастрольні заходи в Україні щодо проведення гастролей громадян держави-агресора.

Президент зазначив, що вже є список нев'їзних осіб, які не допускаються до гастролей в Україні. За список відповідальні РНБО, Мінкульт, СБУ, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

Зазначимо, що петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону в Україні гастролей російських музикантів набрала понад 25 тисяч голосів.