У Києві понад півсотні померлих від COVID за добу

27 октября 2021, 10:30

У Києві за минулу добу виявили максимальну кількість заражень та смертей від коронавірусу за півроку - 1 416 та 54 відповідно. Про це повідомляє у Facebook мер міста Віталій Кличко у середу, 27 жовтня.

Зокрема, серед жертв: 23 жінки від 52 до 97 років, 30 чоловіків від 44 до 93 років та 1 хлопчик віком 1 року.

Серед нових хворих 179 дітей: 95 дівчаток від 4 днів до 17 років та 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Також у столиці зростає рівень госпіталізацій - 150 хворих та 413 з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Загалом за час пандемії у Києві зафіксовано 254 337 випадків коронавірусу, 5 991 особа померла, 227 334 - одужали (573 за минулу добу).