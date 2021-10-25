27 октября 2021, 10:00 Вчені знайшли нестиковки у COVID-статистиці Києва Вчені Національної академії наук виявили нестабільність у статистиці щодо коронавірусу в Києві. Про це повідомляється на сайті НАН. Як стверджується, фахівці виявили, що кількість позитивних ПЛР-тестів у столиці значно перевищує кількість нових офіційних випадків коронавірусу. "У Києві щодня роблять удвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як із статистики нових виявлень цього не видно", - йдеться у повідомленні. Твитнуть Загрузка... Загрузка...