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Общественное мнение
Общество
27 октября 2021, 10:00

Вчені знайшли нестиковки у COVID-статистиці Києва

Вчені Національної академії наук виявили нестабільність у статистиці щодо коронавірусу в Києві. Про це повідомляється на сайті НАН.

Як стверджується, фахівці виявили, що кількість позитивних ПЛР-тестів у столиці значно перевищує кількість нових офіційних випадків коронавірусу.

"У Києві щодня роблять удвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як із статистики нових виявлень цього не видно", - йдеться у повідомленні.

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