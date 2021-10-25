27 октября 2021, 09:00

Увага! З 30 жовтня червоний рівень епіднебезпеки діятиме в Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях

На територіях Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей з 00 год. 00 хв. 30 жовтня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 жовтня.

«Відповідно до оцінки індикаторних показників по визначенню рівня епідемічної небезпеки ми фіксуємо, що станом на 27 жовтня в зазначених регіонах було перевищено ознаки епідемічної небезпеки за двома показникам. А саме, по виявленню випадків інфікування. А також перевищення показника кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх семи днів», – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Крім того, він додав, що на території Житомирської області також перевищено показник завантаженості ліжок, які забезпечені подачею медичного кисню в закладах охорони здоров’я.

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 30 жовтня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

У регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки.

Головам облдержадміністрацій доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів.

За інформацією Урядового порталу