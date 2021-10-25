В Україні за день майже 23 тисячі випадків COVID

В Україні за день підтвердили 22 574 нових випадки коронавірусу - всього в країні їх уже 2 825 733. Про це повідомляє МОЗ у середу, 27 жовтня.
При цьому одужали 2 401 705 українців (напередодні - 11 593), а померли 65 628 осіб (напередодні - 692). За день до лікарень потрапили 5 925 українців з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.
Випадків в областях/імунізовано (2 дози):
Київ – 1416/7194
Вінницька – 579/2625
Волинська – 654/1856
Дніпропетровська – 1874/7227
Донецька – 1053/3652
Житомирська – 711/2186
Закарпатська – 218/1371
Запорізька – 1296/3640
Івано-Франківська – 343/2571
Київська – 880/2884
Кіровоградська – 104/1543
Луганська – 674/1371
Львівська – 1426/5388
Миколаївська – 606/2600
Одеська – 1477/5569
Полтавська – 895/5247
Рівненська – 879/2463
Сумська – 1270/2630
Тернопільська – 660/1506
Харківська – 1641/6319
Херсонська – 1120/2200
Хмельницька – 1019/2018
Черкаська – 878/2527
Чернівецька – 580/1205
Чернігівська – 321/1488