В Україні за день майже 23 тисячі випадків COVID

27 октября 2021, 11:30

В Україні за день підтвердили 22 574 нових випадки коронавірусу - всього в країні їх уже 2 825 733. Про це повідомляє МОЗ у середу, 27 жовтня.

При цьому одужали 2 401 705 українців (напередодні - 11 593), а померли 65 628 осіб (напередодні - 692). За день до лікарень потрапили 5 925 українців з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.

Випадків в областях/імунізовано (2 дози):

Київ – 1416/7194

Вінницька – 579/2625

Волинська – 654/1856

Дніпропетровська – 1874/7227

Донецька – 1053/3652

Житомирська – 711/2186

Закарпатська – 218/1371

Запорізька – 1296/3640

Івано-Франківська – 343/2571

Київська – 880/2884

Кіровоградська – 104/1543

Луганська – 674/1371

Львівська – 1426/5388

Миколаївська – 606/2600

Одеська – 1477/5569

Полтавська – 895/5247

Рівненська – 879/2463

Сумська – 1270/2630

Тернопільська – 660/1506

Харківська – 1641/6319

Херсонська – 1120/2200

Хмельницька – 1019/2018

Черкаська – 878/2527

Чернівецька – 580/1205

Чернігівська – 321/1488