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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
27 октября 2021, 13:30

На Закарпатті стався землетрус

У Закарпатській області рано-вранці 27 жовтня було зафіксовано землетрус. Джерело землетрусу було в районі Виноградова на глибині сім кілометрів, повідомляє Головний центр спецконтролю.

Зазначається, що підземні поштовхи було зафіксовано о 04:44 ранку. Магнітуда за шкалою Ріхтера становила 3,1. За класифікацією землетрус належить до ледве відчутних.

"За розрахунками, коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", – повідомили у Центрі.

Фахівці додали, що землетруси в цьому ж регіоні були зареєстровані 23 січня та 25 липня 2020 року, з магнітудами 3 та 1,9 відповідно.

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