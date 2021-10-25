Президент скликає позачергове засідання Ради

28 октября 2021, 15:00

Президент Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання Верховної Ради 2 листопада, повідомила у четвер, 28 жовтня, речник фракції Слуга народу Юлія Палійчук.

"У вівторок, 2 листопада, очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних та медичних питань", - написала вона у телеграм.

На порядку денному засідання проект постанови №6154 про додаткові заходи протидії та поширення коронавірусу, законопроекти про державну реєстрацію лікарських засобів під зобов'язання (№ 6121), про вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я (№5873), про функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів посвідчення ветерана (№5694), про внесення змін до закону Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні щодо приведення у відповідність до деяких законодавчих актів (№4542).

Вона уточнила, що проект постанови №6154 пропонує допускати людей до приміщень Ради лише за пред'явленням документів, що підтверджують зроблену вакцинацію або за результатами ПЛР-тесту.