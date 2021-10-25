Затверджено Стратегію інтеграції переселенців

28 октября 2021, 16:00

Кабінет міністрів ухвалив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб до 2024 року. Рішення ухвалили на засіданні у четвер, 28 жовтня.

"Ключова мета цієї стратегії - це створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб до приймаючих територіальних громад. План реалізації цієї Стратегії по суті є переліком конкретних завдань та заходів для приймаючих територіальних громад", - заявив голова Мінреінтеграції Олексій Резніков.

Переселенцям прагнуть забезпечити повний доступ до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створити умови для розвитку їхнього потенціалу на новому місці проживання.

Також міністр нагадав, що в Україні налічується близько 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб.