Кабмін заборонив відключати опалення до весни

28 октября 2021, 15:30

Уряд України заборонив відключати подачу тепла до кінця цьогорічного опалювального сезону. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну у четвер, 28 жовтня.

"До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, незважаючи на світову енергетичну кризу, Україна може стабільно пройти опалювальний сезон.