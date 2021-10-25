СБУ викрила корупційну схему на Житомирській митниці

28 октября 2021, 17:00

СБУ викрила посадовців Житомирської митниці на створенні масштабної корупційної схеми розмитнення вантажівок. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Чиновники митного поста Житомир-центральний, у змові з двома підприємцями, організували митне оформлення вантажних автомобілів із значним заниженням їхньої вартості", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що представники підприємців подавали до митного органу підроблені іноземні технічні паспорти з недостовірними даними про дату виробництва вантажівок та їхню першу реєстрацію. Митники, у свою чергу, зловживаючи службовим становищем, "заплющували очі" на такі порушення та не проводили належної перевірки поданих для розмитнення документів.

Надалі вантажівки продавалися добропорядним покупцям за ринковими цінами.

"Злочинна схема гарантувала підприємцям суттєву економію - коефіцієнт акцизного збору та ПДВ з кожного транспортного засобу зменшувався у 40 разів - від 200 до 700 тисяч грн. залежно від обсягу двигуна", - повідомили у спецслужбі.

За інформацією СБУ, схема існувала останні два роки. Встановлено, що за цей період було ввезено та оформлено, щонайменше, 36 вантажних автомобілів. Бюджет держави недоотримав понад 10 млн грн через несплачений акцизний податок та ПДВ.

Трьом головним державним інспекторам митного поста Житомирської митниці повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Продовжуються слідчі дії. Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших посадових осіб митниці до корупційної схеми та встановлюють причетність підприємців до цієї угоди.