28 октября 2021, 17:30

Фейкам про вакцинацію проти коронавірусу вірити не слід. Після ін'єкції людині не загрожує безпліддя, ні зміна її ДНК. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу Україна 24.

"Я хотів би почати з того, що зараз вісім з 10 людей, які помирають, - це люди похилого віку. І я б закликав кожного захистити своїх рідних і близьких і спонукати їх провести вакцинацію, тому що це дійсно невідворотні втрати, втрати, які неможливо буде ніколи повернути", - сказав чиновник.

За його словами, препарати, якими вакцинують українців, було добре досліджено. Тих наслідків, якими лякають у мережі, після ін'єкцій немає.

"Другою ключовою тезою для мене є те, що вакцини ефективні, і це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам чи якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", - наголосив головний санлікар.

Також він нагадав про необхідність дотримуватися соціальної дистанції та носити захисні маски.

"Напевно, остання теза - це те, що вакцинація є, дійсно, ефективним методом, коли людина, навіть якщо вона і буде інфікована, переносить захворювання у легкій формі. Але не варто забувати про звичайні протиепідемічні норми, дотримуватися дистанції, використовувати маски... Стежте за цими нормами, які зараз є, це також ефективні дії проти коронавірусу", – резюмував Кузін.

Додамо, в Україні роблять COVID-щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech, Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio, цей препарат виробляється у Південній Кореї.