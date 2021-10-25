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25 октября 2021
Ефір із Сергієм Гайдаєм перенесено з технічних причин.
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Четверг, 28 октября 2021
20:00
Хвилина, вкладена в дитину - вкладена в майбутнє: у Сєвєродонецьку популяризують татівство
19:30
Обмеження для невакцинованих державних службовців
19:00
24 жовтня - Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, який може спричинити параліч на все життя
18:30
Перфоманс у стилі послідовниць руху «Фемен» відбувся під будівлею українського парламенту
18:00
Університет для людей похилого віку працює у Рубіжному
17:30
У МОЗ розповіли про "зміну ДНК" після COVID-щеплення
17:00
СБУ викрила корупційну схему на Житомирській митниці
16:30
Кабмін виділив Закарпаттю 44 млн на відновлення після підтоплень
16:00
Затверджено Стратегію інтеграції переселенців
15:30
Кабмін заборонив відключати опалення до весни
15:00
Президент скликає позачергове засідання Ради
14:00
У Кабміні озвучили очікування від саміту з питань клімату
13:30
Київ на межі "червоної" зони COVID-19
13:30
У Раді в нестачі кисню підозрюють диверсію
13:00
ТКГ: Місію ОБСЄ на Донбасі блокували 750 разів
12:00
Штам Дельта в Україні складає 100% за аналізами
11:30
В ОБСЄ закликали не допускати ескалації на Донбасі
11:00
Велика та тривожна: Пентагон вперше оцінив китайську гіперзвукову зброю
09:30
У ВООЗ повідомили, де спостерігається максимальне зростання COVID-19
09:00
В Україні понад 26 тисяч нових випадків COVID-19
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
28 октября 2021, 18:30
Перфоманс у стилі послідовниць руху «Фемен» відбувся під будівлею українського парламенту
Подробиці в сюжеті.
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