Велика та тривожна: Пентагон вперше оцінив китайську гіперзвукову зброю

28 октября 2021, 11:00

У Пентагоні випробування гіперзвукової зброї Китаю назвали "видатною подією", яка "дуже тривожна" для США. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в телеінтерв'ю Bloomberg.

Так, Міллі заявив, що випробування гіперзвукової зброї є "видатною технологічною подією", зауваживши, що це лише один із елементів військового потенціалу Китаю.

Це - перша офіційна оцінка випробувань, яка пролунала з Пентагону, і досі там утримувалися від коментарів.

"Китайські військові можливості набагато більші, ніж це одиночне випробування. Вони швидко розширюються в космосі, у кіберпросторі, а також у традиційних зонах - на суші, на морі та в повітрі", - наголосив генерал, додавши, що це дуже турбує США.

Він додав, що Китай посідає "дуже важливе місце на нашому горизонті".