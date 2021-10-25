В ОБСЄ закликали не допускати ескалації на Донбасі

28 октября 2021, 11:30

ОБСЄ закликає всі сторони конфлікту на Донбасі дотримуватись своїх зобов'язань та не допускати ескалації. Про це заявив спецпред голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен, повідомляє ТАСС у четвер, 28 жовтня.

"Спеціальна моніторингова місія (СММ) повідомила про посилення напруженості вздовж лінії зіткнення та збільшення присутності важкої техніки в зоні відведення сил і засобів. Порушуючи питання, пов'язані з використанням забороненого обладнання та систем озброєння, я закликав усі сторони дотримуватися своїх зобов'язань і не допускати подальшої ескалації", - сказав Кіннунен.

За його словами, "безпрецедентні обмеження та роздратування, з якими СММ зіткнулася минулого тижня, неприпустимі, оскільки ці та інші перешкоди ставлять під загрозу виконання місією її мандату".

Кіннунен також нагадав, що у четвер виповниться рік з моменту, як ТКГ доручила підгрупі з політичних питань терміново розробити проект плану дій на основі письмових пропозицій усіх учасників відповідно до мінських угод.

"Я з жалем зазначаю, що розбіжності щодо процедурних питань, що продовжуються, поки що не дозволили політичній підгрупі розглядати по суті питання, пов'язані з розробкою єдиного плану дій", - говорить Кіннунен.

Водночас про роботу гуманітарної підгрупи Кіннунен повідомив, що обговорювалася ситуація навколо зниклих безвісти. Сторони також обмінялися думками про відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення та взаємне звільнення утримуваних осіб.