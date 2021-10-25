Штам Дельта в Україні складає 100% за аналізами

28 октября 2021, 12:00

Усі аналізи секвенування коронавірусу в Україні показують штам Дельта, який зазвичай переноситься важче, ніж попередні варіанти. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Україна 24.

Також Кузін відзначив, що секвенуванню, тобто перевірці, яким саме штамом заразився пацієнт, підлягають випадки атипового чи тяжкого перебігу хвороби.

"Зараз 100% випадків, зафіксованих на території України, - це переважно звичайний штам Дельта, який значно трансмісивніший (заразніший. - Ред.), і дійсно він викликає те, що люди його переносять набагато складніше. Майже в п'ять-шість разів зростає забезпеченість киснем, але що ми бачимо: навіть штам Дельта люди, які вакциновані, все одно її - саме коронавірусну хворобу, спричинену штамом Дельта, - переносять у набагато легшій формі", - відзначив Кузін.

Він додав, що вакцинація захищає не лише від Дельти, а й від її мутації - Дельти+.