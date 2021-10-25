28 октября 2021, 13:30

У Києві напередодні підтвердили 1 451 випадок COVID-19. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в четвер, 28 жовтня.

"1 451 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 39 летальних випадків від вірусу: 20 жінок від 62 до 92 років і 19 чоловіків від 54 до 91 року", - сказано в повідомленні.

З початку пандемії в Києві померли 6 030 осіб.

Водночас багато нових випадків коронавірусу фіксують серед дітей: за добу захворіли 67 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 54 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (251), Дарницькому (198) і Дніпровському (195) районах.

Також 173 хворих на коронавірус госпіталізували. Поклали в лікарні ще 325 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Усього з початку пандемії в столиці 255 788 підтверджених випадків коронавірусу, 227 651 хворий подолав вірус, із них 317 - напередодні.