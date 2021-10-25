У Раді в нестачі кисню підозрюють диверсію

28 октября 2021, 13:30

Голова парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що правоохоронці перевіряють версію про диверсію через дефіцит кисню в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом. Про це він сказав в ефірі каналу Україна 24.

"Сьогодні вже і Служба безпеки України і силові структури займаються цим питанням – є підозри, що це може бути диверсія", – сказав нардеп.

Він нагадав, що двоє найбільших українських виробників кисню зупинилися на технічну профілактику саме в піковий момент пандемії. На підприємствах заявили, що терміни профілактики перенести не можуть.

За словами Радуцького, зараз потрібно 344 тонни кисню на добу.