У Кабміні озвучили очікування від саміту з питань клімату

28 октября 2021, 14:00

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про очікування від кліматичного саміту, який відбудеться в Глазго на початку листопада. Про це пише Європравда в четвер, 28 жовтня.

З її слів, Кабмін очікує від саміту погодження амбітних і системних заходів, які допоможуть досягти своїх кліматичних цілей.

"Зокрема, важливо успішно завершити переговори щодо статті 6 Паризької угоди про створення ринкових і неринкових механізмів зменшення викидів вуглецю. Це рішення необхідне для ефективної реалізації Паризької угоди і надалі виконання Україною своїх зобов'язань", - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що Кабмін поставив за мету знизити викиди на 65% до 2030 року від рівня 1990 року. "Це є наш внесок у глобальний рух до повної декарбонізації для протидії зміні клімату", - додала Стефанішина.

Також Україна має намір приєднатися щонайменше до чотирьох екологічних ініціатив: Глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану; Декларації про лісо- і землекористування; Ініціативи зелених мереж – одне сонце, один світ, одна мережа; ініціативи Лідерська група промислового переходу.

Крім того, Україна має намір приєднатися до заяви про глобальний перехід від вугілля до чистої енергетики.

У свою чергу, заступник міністра екології Ірина Ставчук повідомила про важливість доступу до фінансових ресурсів Зеленого кліматичного фонду. З її слів, потреба України в екологічній модернізації становить близько 102 млрд євро.

"Звісно, значну частину цих коштів ми можемо залучити як прямі інвестиції в реальний сектор, що вимагатиме судової реформи і посилення захисту інвесторів. Але частину з них ми сподіваємося отримати з міжнародних екологічних фондів", - додала вона.

Сьогодні Кабмін схвалив листи щодо участі в Глобальній ініціативі щодо скорочення викидів метану і приєднався до ініціативи Global Methane Pledge.

26-та конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату тирватиме з 31 жовтня до 12 листопада в Глазго. Загалом у роботі COP-26 візьмуть участь більше 30 тис. осіб із 200 країн. На конференції будуть присутніми лідери багатьох держав, зокрема Президент України Володимир Зеленський. ЗМІ вказують, що йдеться про наймасштабніший подібний саміт з моменту Конференції із клімату в Парижі 2015 року, результатом якої стало вироблення Паризької угоди про клімат.