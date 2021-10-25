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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
29 октября 2021, 09:00

В Україні вже зробили 17 млн щеплень від COVID

В Україні від початку кампанії вакцинації зробили вже 17 мільйонів COVID-щеплень. Про це повідомляє МОЗ у п'ятницю, 29 жовтня.

"За весь період кампанії вакцинації зроблено понад 17 млн ​​щеплень! З початку кампанії щеплено 9 790 280 осіб, з них отримали одну дозу - 9 790 278 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 7 292 521 особа (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень", - сказано у повідомленні.

Напередодні в країні зробили 289 241 щеплення: першу дозу вакцини отримали 214 103 особи, другу дозу - 75 138 осіб.

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