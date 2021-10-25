29 октября 2021, 15:00

МОЗ розповіло про ще один регіон, в якому проведено масову вакцинацію - і зараз майже нульова COVID-захворюваність. Це Липецька громада на Харківщині. Про неї в інтерв'ю Гордону, яке було оприлюднено в п'ятницю, 29 жовтня, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Є хороші приклади, коли керівництво громади ефективно проводить роз'яснення, рекламує вакцинацію, там щеплено багато людей, і ми бачимо там низьку захворюваність. Така ситуація в Харківській області, наприклад - у Липецькій громаді. Там добре організували процес вакцинації, керівник громади дуже активний, і там щеплено більше 94% дорослого населення однією дозою - і показники захворюваності практично нульові", - розповів Кузін.

У Липецькій громаді, яка налічує 17 сіл у Харківському районі Харківської області, мешкають близько 14 тисяч осіб. Голова громади – Олексій Слабченко.

Хоча, за словами Кузіна, також є протилежні приклади, коли керівники громад – "локальні релігійні лідери" активно виступають проти вакінації.

"Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватися, або повністю ігнорує заходи профілактики", - сказав головний санітарний лікар.

Він наголосив, що здебільшого це представники якихось локальних церков, бо представники релігійних організацій, що входять до Всеукраїнської ради церков, переважно підтримують вакцинацію.