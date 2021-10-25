Шмигаль запропонував альтернативу газу

29 октября 2021, 17:00

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує виробникам тепла переходити на альтернативні джерела дорогого газу, зокрема пелети. Проблеми енергокризи обговорювалися під час засідання президії Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі у п'ятницю, 29 жовтня.

"Хіба зараз не найкращий час задуматися про енергоефективність та енергозбереження? Це ті шляхи, які дадуть нам можливість проходити наступні опалювальні сезони з меншим стресом", - сказав він.

Як приклад, він навів Волинську область, де, за словами місцевого голови ОДА, більше половини бюджетних котелень працюють на альтернативному паливі, зокрема на пелетах.

"Є альтернатива і спокійне проходження опалювального сезону. Звичайно, напружено, але без стресу і без ризику того, що буде зірвано", - сказав Шмигаль.

Також він нагадав про велику програму енергоефективності, яку планують розпочати наступного року.

"Реалізація програми приведе до значної економії. За даними Міністерства економіки, здійснивши енергоефективні заходи для комунальної сфери, ми можемо заощаджувати до $1,5 млрд на рік. Це зменшення втрат у тепломережах, будинках", - сказав глава уряду.