У МОЗ заявили про стабілізацію ситуації із COVID-госпіталізаціями

29 октября 2021, 17:30

Ситуація із COVID-госпіталізаціями в Україні починає стабілізуватися. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко в Одесі у п'ятницю, 29 жовтня.

"У нас розрив між госпіталізаціями та виписками починає скорочуватися. Вже немає сніжного кому, який був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні у певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах", - сказав Ляшко.

Міністр нагадав, що розслаблятися поки що рано, і закликав людей вакцинуватися. Він також додав, що система охорони здоров'я налічує 70 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, з них зайнято 43 тисячі.

"Ми майже зайняли таку ж кількість ліжок, яка у нас була у весняний період епідемії", - підсумував Ляшко.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19 під час третьої хвилі - плато очікується вже цього чи наступного тижня.

"Цей тиждень - піковий тиждень, коли ми, на жаль, досягли антирекорду за кількістю хворих. Але водночас цей тиждень є рекордним з вакцинації людей... За прогнозами, цей тиждень, можливо, наступний, - це такий пік, де ми очікуємо вихід на плато, але в будь-якому разі вакцинація - це єдиний шлях, щоб уникнути пандемії", - сказав Шмигаль.