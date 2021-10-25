У Закарпатській області підтвердили поліовірус - головний санлікар

29 октября 2021, 18:00

У рамках епідеміологічного розслідування випадку поліомієліту на Рівненщині окрема група працювала у Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, зразки доставлені до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я у Гельсінкі.

"Від результатів епідрозслідування залежить, які заходи вживатиме держава, а поки ми чекаємо на результати, під загрозою всі невакциновані діти країни до 5 років", - сказав Кузін.

За його словами, єдиний захист від поліомієліту - це вакцинація.

Кузін зазначив, що зараз на Рівненщині фахівці Держпродспоживслужби перевіряють, чи допускають нещеплених дітей до відвідування закладів дошкільної освіти.

Також в об'єднаній територіальній громаді, де проживає малюк із виявленим випадком поліомієліту, з 11 жовтня посилили заходи щодо імунізації. Зокрема, вакцинації потребували 243 дитини, але вакцинуватися вдалося лише третину - 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовилися від щеплень.

"Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 59,7%. Найкраща ситуація у місті Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях. А для того, щоб сформувався колективний імунітет, і ми знову могли не боятися за здоров'я наших дітей, цей рівень має досягати 95%", - наголосив Кузін.

За його словами, керівникам облдержадміністрацій доручили терміново забезпечити заходи щодо імунізації від поліо невакцинованих дітей віком до 5 років включно. Крім того, по всій країні має бути посилено епідеміологічний нагляд за випадками гострого млявого паралічу.

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