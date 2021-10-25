Доба в ООС: 14 порушень, поранено двох бійців ЗСУ

29 октября 2021, 10:00

За добу, 28 жовтня, на Донбасі сепаратисти 14 разів порушили режим "тиші" - поранено двох військових. А сьогодні було поранено ще одного бійця ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у п'ятницю, 29 жовтня.

Поблизу Луганського сепаратисти двічі здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм. Також із мінометів калібру 82 мм сепаратисти обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм. У бік Троїцького ворожі війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі Зайцевого сепаратисти двічі обстрілювали позиції ЗСУ, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Позиції наших захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл із автоматичних верстатових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"У результаті ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - середньої тяжкості. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння", - сказано.

З початку доби на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки сепаратисти здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів. Поранено одного українського військового, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.