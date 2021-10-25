У жовтій зоні карантину залишилося лише два регіони

29 октября 2021, 11:00

В Україні станом на п'ятницю, 29 жовтня, у жовтій зоні карантину залишилося лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. Про це свідчать дані МОЗ.

У червоній зоні наразі перебувають вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська.

Але з 15 жовтня до червоної зони потраплять ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

Таким чином, у помаранчевій зоні залишаться лише Волинська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Полтавська та Вінницька області.