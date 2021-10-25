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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
29 октября 2021, 11:30

Трьохізбенка: електропостачання відновлене, надання необхідної допомоги триває

Трьохізбенка: електропостачання відновлене, надання необхідної допомоги триває

Про це повідомив в. о. голови облдержадміністрації Олексій Смирнов, який учора відвідав Трьохізбенку.

«Після чисельних артилерійських обстрілів російсько-окупаційними збройними формуваннями постраждав і житловий сектор, і критична інфраструктура населеного пункту. Тому важливо було надати допомогу місцевим мешканцям, відновити електропостачання. А також оцінити збитки, що ми ще зранку разом із районною владою і організували», – наголосив Олексій Смирнов.

Нагадаємо, що цей населений пункт 27 жовтня ввечері був обстріляний російсько-окупаційними військами.

Унаслідок цього були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі по провулку Степовий.

Потрапляння артилерійських снарядів забороненого калібру пошкодило лінію електромережі – було знеструмлено понад 200 домівок.

«Крім жителів Трьохізбенки без світла залишились і жителі сусідніх сіл. Тому необхідно було якомога швидше відремонтувати лінію електропередачі. Спеціалісти на світанку одразу виїхали на місце аварії і протягом дня ліквідувало її – усунено декілька значних обривів. Це дозволило оперативно підключити будинки до світла», – зазначив Олексій Смирнов.

ЛОДА

Наразі відповідними органами триває технічна експертиза будівель, після чого будуть оцінені збитки завданої шкоди.

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