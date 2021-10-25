Трьохізбенка: електропостачання відновлене, надання необхідної допомоги триває
Про це повідомив в. о. голови облдержадміністрації Олексій Смирнов, який учора відвідав Трьохізбенку.
«Після чисельних артилерійських обстрілів російсько-окупаційними збройними формуваннями постраждав і житловий сектор, і критична інфраструктура населеного пункту. Тому важливо було надати допомогу місцевим мешканцям, відновити електропостачання. А також оцінити збитки, що ми ще зранку разом із районною владою і організували», – наголосив Олексій Смирнов.
Нагадаємо, що цей населений пункт 27 жовтня ввечері був обстріляний російсько-окупаційними військами.
Унаслідок цього були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі по провулку Степовий.
Потрапляння артилерійських снарядів забороненого калібру пошкодило лінію електромережі – було знеструмлено понад 200 домівок.
«Крім жителів Трьохізбенки без світла залишились і жителі сусідніх сіл. Тому необхідно було якомога швидше відремонтувати лінію електропередачі. Спеціалісти на світанку одразу виїхали на місце аварії і протягом дня ліквідувало її – усунено декілька значних обривів. Це дозволило оперативно підключити будинки до світла», – зазначив Олексій Смирнов.
Наразі відповідними органами триває технічна експертиза будівель, після чого будуть оцінені збитки завданої шкоди.