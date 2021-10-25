За минулу добу лабораторно підтверджено 522 нових випадки COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще 16 хворих

29 октября 2021, 12:30

Географія виявлених захворювань:

Лисичанськ – 94, Рубіжне – 44, Сєвєродонецьк – 150, Біловодщина – сім, Білокуракінщина – чотири, Кремінщина – 28, Марківщина – п’ять, Міловщина – 19, Новоайдарщина – 19, Новопсковщина – 23, Попаснянщина – 43, Сватівщина – 25, Станиця Луганська – 22, Старобільщина – 30, Троїцьк – дев’ять.

За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 47 556 випадках.

Одужали – 33 970 (за останню добу – 452), лікуються – 12 062 (706 – стаціонарно, 11 356 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 2 819 дітей віком до 17 років. З них одужали – 1 980.

Рівень захворюваності в області на 100 тисяч населення дорівнює 1 096 (при пороговому рівні – 75), рівень госпіталізації – 84,2 (при пороговому рівні – 60).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 85-річна жінка та 64-річний чоловік з Лисичанська; 36-, 89-річні жінки та 84-річний чоловік з Рубіжного; 79-річна жінка та 55-, 60-річні чоловіки із Сєвєродонецька; 64-річний чоловік з Новопсковщини; 60-, 72-річні жінки з Попаснянщини; 55-річний чоловік із Сватівщини; 43-, 74-, 81-річні чоловіки із Станиці Луганської; 79-річна жінка із Троїцька.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 1 524 людини.