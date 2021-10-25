Міністерство охорони здоров’я України публікує роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19.

29 октября 2021, 13:00

Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар та надати відповідний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання. За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію відразу чи відтермінувати її до певного часу.

Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19 за можливості особа має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція (анафілактичний шок) на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові рекомендують щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності.

Тимчасовими протипоказаннями є:

➖ Гострі захворювання з температурою вище 38°C. Вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання.

➖ Лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії.

➖ Введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинація від COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити безвідносно до часу отримання антиковідної вакцини.

➖ Проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.

COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.

Вагітність та грудне вигодовування не є протипоказаннями до вакцинації.