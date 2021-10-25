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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
30 октября 2021, 14:30

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 5 млн

У світі кількість летальних випадків коронавірусу перевищила 5 мільйонів людей, свідчать дані сайту Worldometers у суботу, 30 жовтня.

Темпи захворюваності у світі падають. Якщо у серпні виявили 20 млн нових хворих, то у вересні лише 15 млн, а у жовтні – менше 12 мільйонів.

З початку пандемії у світі зафіксовано 246 871 470 випадків коронавірусу, з них 223 623 310 – одужали.

При цьому майже за місяць померло 200 тисяч людей. Тільки за минулу добу жертвами вірусу стали 7581 людина, а всього пандемія забрала життя 5006936 осіб.

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