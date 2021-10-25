У Росії оновлено антирекорд приросту коронавірусу

30 октября 2021, 13:30

У Росії за минулу добу виявили 40251 випадок коронавірусу - це рекорд за весь час пандемії.

За даними оперштабу в суботу, 30 жовтня, всього в РФ кількість випадків COVID досягла 8472797.

Смертність від коронавірусу також тримається на рекордному рівні - 1160 проти 1163 днем ​​раніше. Усього жертвами хвороби в РФ стали 237 380 людей.

Кількість росіян, що вилікувалися після коронавірусу, зросла на 28 909. Усього вже одужали 7 331 424 особи.

Понад 40 тисяч випадків COVID у Росії вперше виявили два дні тому.

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