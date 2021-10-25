У Росії оновлено антирекорд приросту коронавірусу

У Росії за минулу добу виявили 40251 випадок коронавірусу - це рекорд за весь час пандемії.
За даними оперштабу в суботу, 30 жовтня, всього в РФ кількість випадків COVID досягла 8472797.
Смертність від коронавірусу також тримається на рекордному рівні - 1160 проти 1163 днем раніше. Усього жертвами хвороби в РФ стали 237 380 людей.
Кількість росіян, що вилікувалися після коронавірусу, зросла на 28 909. Усього вже одужали 7 331 424 особи.
Понад 40 тисяч випадків COVID у Росії вперше виявили два дні тому.
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Читайте Korrespondent.net в Google News
КОРОНАВІРУС
Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини
СЮЖЕТВакцинація дітей проти COVID-19 в Україні: що треба знати?
СЮЖЕТПандемія не вщухає. Чи вистачить Україні медичного кисню?
США змінюють умови в’їзду в країну з 8 листопада
СЮЖЕТКоронавірус на Донбасі. Куди не доїжджають мобільні бригади вакцинації
СПЕЦТЕМА: КОРОНАВІРУСТЕГИ: РОССИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПАНДЕМИЯ, СМЕРТНОСТЬ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
У РФ хлопчика збила електричка: з матері вимагають гроші на ремонт668
У РФ блогера посадили на п'ять років за доступ до держтаємниці665
У РФ вперше понад 40 тисяч COVID-випадків за добу474
У РФ суд виніс вироки фігурантам справи про пожежу у ТЦ Зимова вишня318
У Росії оновлено антирекорд приросту коронавірусу228
У Росії рекордна смертність від коронавірусу53