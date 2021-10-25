ЗМІ дізналися про умови контракту Молдови з Газпромом

30 октября 2021, 15:30

Молдова та Газпром уклали нову п'ятирічну угоду, згідно з якою ціна на газ може зрости до $500-600 за тисячу кубометрів. Про це пише ТАСС із посиланням на джерело.

"Згідно з новими умовами, у першому та четвертому кварталі року республіка (Молдова) купуватиме 70% обсягів з прив'язкою до цін на нафту, а решта - за ринковою вартістю; у другому та третьому кварталах - 30% з прив'язкою до цін на нафту, а решта - за ринковими цінами", - каже співрозмовник агентства.

За його словами, "з урахуванням ситуації на ринку зміни можуть призвести до дворазового збільшення ціни порівняно зі старою формулою до $500-600 за 1 тис. куб. м".

Також контракт передбачає виплату Молдові 700 млн доларів боргів за газ, але Кишинів наполягає на його аудиті.