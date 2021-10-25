На Донбасі за добу поранено п'ятьох військових

30 октября 2021, 16:30

Минулої доби на Донбасі зафіксували 19 обстрілів з боку сепаратистів, поранено п'ятьох військових. Про це повідомляється в ранковому зведенні штабу ООС у суботу, 30 жовтня.

Постраждалих госпіталізували, вони перебувають у задовільному стані.

Зазначається, що одного разу сепаратисти використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Так, поблизу Причепилівки противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів, біля Новоселівки – з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Зайцевого найманці використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, у напрямку Катеринівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Біля Майорська та Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Позиції поблизу Водяного на Приазов'ї потрапили під обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, у районі Станиці Луганської та Лебединського і двічі біля Павлополя ворог застосував безпілотники, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Крім того, Луганщиною пролетів ворожий безпілотник, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.