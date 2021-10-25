Україна перейшла на зимовий час

31 октября 2021, 09:00

Україна в ніч на неділю, 31 жовтня, перейшла на зимовий час. Стрілки годинників були переведені на одну годину назад о четвертій годині за київським часом.

Перехід на зимовий та літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів Про порядок обчислення часу на території України №509 від 13 травня 1996 року.

"Ввести на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед та в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад", - йдеться у документі.

Зазначимо, сезонне переведення годинників обґрунтоване необхідністю подовження світлового дня для економії електроенергії та ресурсів. Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території, а на літній час переходить, щоб робочі години максимально припадали на світлу частину доби.

Як відомо, більшість країн світу не переводять годинники. Але в Європі на літній та зимовий час переходять усі країни, окрім Росії, Білорусі та Ісландії.