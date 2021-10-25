Порога вакцинації вчителів у 80% досягнуто - МОН

31 октября 2021, 10:00

Станом на суботу, 30 жовтня, порога вакцинації від коронавірусу у 80% серед вчителів досягнуто всіма областями України, повідомила прес-служба Міносвіти.

Зазначається, що цього показника серед педагогів дошкільних закладів не досягли поки що вісім регіонів, проте, як зазначено, більшість із них уже буквально за крок від мети.

Міністр освіти та науки Сергій Шкалет навів оновлені дані щодо імунізації педагогів. Так, за його словами, одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 85% працівників дитячих садків та близько 92% працівників спеціалізованих навчальних закладів.

Тим часом двома дозами вже щеплено майже 76% працівників спецзакладів та близько 62% вихователів садків.

Регіонами-лідерами з вакцинації освітян дошкільних закладів є Тернопільська (97,7%), Харківська (95,2%) та Донецька (92,9%) області. Найбільша кількість щеплених від COVID вчителів у Херсонській (99,2%), Запорізькій (97,8%) та Черкаській (97,3%) областях.

Як відомо, законодавство України передбачає, що вакцинація 80% колективу навчального закладу необхідна для очного навчання, якщо заклад буде у "помаранчевій" зоні, інакше школи працюватимуть дистанційно.