COVID-лікарні у Києві переповнені

31 октября 2021, 11:00

У Києві більшість COVID-пацієнтів у медзакладах потребують кисню. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі програми Суботнє інтерв'ю на Радіо Свобода у суботу, 30 жовтня.

"Наші лікарні готові, ми готувалися до наступної хвилі та експерти-вірусологи говорили, що восени ця хвиля буде. Ось зараз вона приходить, і приходить із дуже поганими цифрами. Переважна більшість людей, які перебувають у лікарнях, потребують кисню, потребують уваги лікарів, і реанімації переповнені. Якщо лікарні наповнені на 65%, відділення інтенсивної терапії переповнені у всіх лікарнях. І ми бачимо, скільки смертей. Ситуація непроста. Можу сказати, що ми збільшили до 6 тисяч ліжок у наших лікарнях. І якщо потрібно буде, ми готові ще додатково розгорнути 5,5 тисячі ліжок. Але ми більше не зможемо зробити", - сказав Кличко.

За його словами, більше ліжок не можуть розгорнути через нестачу лікарів.

"Ми можемо зробити додаткові ліжка, але ключове питання - де ми візьмемо лікарів? Людей лікують не ліжка, людей лікують лікарі", - пояснив мер.

Також Кличко подякував медикам за роботу в таких умовах та запевнив, що столичні COVID-лікарні забезпечені всім необхідним.

"У місті Києві є 500 апаратів штучної вентиляції легень, 95% ліжок забезпечені киснем, закуплено всі препарати, костюми, маски, дезінфектори в достатній кількості. З киснем зараз невеликі проблеми, тому що зараз потребують кисню набагато більше, ніж минулої хвилі, у кожній із лікарень, але я переконаний, що ми із цим викликом також зможемо впоратися”, - зазначив Кличко.

Нарешті, мер Києва наголосив, що єдиним захистом на сьогодні є вакцинація.