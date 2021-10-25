На Херсонщині показали мобільний COVID-шпиталь

31 октября 2021, 12:00

У Каховці на Херсонщині запустили мобільний госпіталь для хворих на COVID-19. Про це повідомляє Херсонська ОДА у суботу, 30 жовтня.

"Із сьогоднішнього дня мобільний госпіталь ДСНС, який розгорнули в Каховці, приймає на лікування хворих на COVID-19. Наразі до госпіталю госпіталізовано 33 особи середнього ступеня тяжкості", - сказано в повідомленні.

Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має чотири апарати ШВЛ. У ньому працюють чотири медичні бригади. За одну зміну там працюють п'ять лікарів - троє реаніматологів, хірург і дерматолог.

Сам госпіталь складається із 35 наметів та модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Одночасно в ньому можуть лікуватись до 120 COVID-хворих.