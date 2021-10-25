Вибори в Грузії: перемагають мери від партії влади

31 октября 2021, 14:00

П'ять найбільших міст Грузії за попередніми підсумками другого туру муніципальних виборів очолять представники правлячої партії Грузинська мрія - Демократична Грузія. Про це свідчать дані Центрвиборчкому країни, які оприлюднено в ніч на неділю, 31 жовтня.

Так, після опрацювання бюлетенів із 97% дільниць у Тбілісі чинний мер грузинської столиці Каха Каладзе набирає 55,6% голосів, тоді як його опонент, член опозиційної партії Єдиний національний рух Ніка Мелія отримує 44,4% голосів.

У Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі також перемагають кандидати в мери від Грузинської мрії:

у Батумі опрацьовано дані з 22,9% дільниць - лідирує Арчил Чиковані (53,3%);

у Кутаїсі підраховані бюлетені з 25,8% дільниць - перемагає Йосип Хахалеїшвілі (51,5%);

у Поті опрацьовано дані більш ніж з 51% дільниць - лідером є Бека Вачарадзе (58%);

у Руставі підраховано бюлетені з 43% дільниць - лідирує Ніно Лацабідзе (54%).

Аналогічна ситуація склалася й у 14 менших містах. При цьому єдиним населеним пунктом, де перемагає представник опозиційної сили, є місто Цаленджиха – тут із 51,2% голосів лідирує Георгій Харчилава.

Як повідомляється, явка у другому турі виборів до місцевих органів влади у Грузії на момент закриття дільниць склала 49,09%.